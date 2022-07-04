寵物也會有憂鬱症！去年《比特犬禁養草案》釋出後，造成一股棄養風潮，縱使近年動保意識「領養代替購買」已成主流，然而二次退養案例仍然存在，寵物心靈溝通師直言「被棄養的毛孩累積了許多身心創傷」，貓狗憂鬱症的就診案例也逐年攀升。

寵樂動物醫院院長王聲文表示，重複被棄養的主因就是「人們沒有充分認識貓狗就領養！」包含動物身上可能有嚴重的慢性疾病需要治療、或者有些寵物因為創傷導致行為焦躁、長期皮膚病、衍伸性慢性病等，飼主發現貓狗「好像沒那麼可愛了！」狠心棄養。

多年來棘手的惡性循環，現在有解了！寵物業者HolyPet引進mMRI微磁振技術的智慧AI毛孩健檢，以非侵入式掃描，無痛掌握毛孩身上每一細胞的數據分析，連潛在疾病、情緒狀態、適當調養方法都可精準配對。尤其以正要被領養的貓狗更應充分檢查，飼主在做好預防醫學的準備下接回浪浪，才能找到最適合的照護方式，讓浪浪毛孩迎向快樂的新生活！

為了推行浪浪健康與快樂領養，王聲文更與HolyPet創辦人林全馳、iTinney聽儷集團創辦人藍心，共同打造「動保處方籤」，於2022年7月正式啟動台灣寵物長照公益計畫，結合AI智慧健康義檢、天然毛孩植產品、志工團洗沐照顧、公益義診與寵物長照，預計今年將應用在上百隻流浪動物，完整計劃內容將在7月8日台北展昭寵物展（南港展覽館一館）正式曝光。