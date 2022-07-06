根據農委會統計，2021年全台家犬貓數量近230萬，平均年增率達9%，帶動去年寵物產業全台產值超過500億元，台北六福萬怡酒店也瞄準寵物友善市場，規劃豐富內容打造南港首間寵物友善國際飯店，並結合六福村獸醫團隊，首創獸醫健康諮詢服務，搶攻寵物商機。

台北六福萬怡酒店在飯店精心設置吸睛可愛的拍照區，讓旅人與毛孩拍照留念，更推出「毛孩FUN風趣 住房專案」打造汪喵主題房，每房可攜帶1隻15公斤以下之中小型犬或貓入住，寵物用品一應俱全，從天然沐浴組、飼料、罐頭到零食、玩具等迎賓禮均可帶回家，專案含翌日雙人客房早餐外，再贈送毛孩放風行程，住客可免費選擇內含雙人下午茶及1份寵物餐的野餐外帶餐，帶著毛小孩享受美好的五星住宿後，再去鄰近的寵物友善公園遊玩，每房每晚6280元起，即日起開放訂房，於7月1日至12月30日間入住，需入住3日前預訂。

台北六福萬怡酒店與集團內六福村獸醫團隊合作，於7月底邀請專業獸醫到館內提供獸醫健康諮詢服務。（六福旅遊集團提供）

六福萬怡表示，隨著少子化與高齡化趨勢逐漸增加，民眾飼養寵物的比例也越趨升高，而寵物帶給飼主的陪伴感與療癒感，更是與旅遊本身相輔相成。這次推出汪喵主題房，將與集團內六福村獸醫團隊合作，於7月底邀請專業獸醫到館內，提供獸醫健康諮詢服務，如寵物行為觀察、飲食控制、娛樂互動、關係培養等，讓飼主與寵物更加緊密。

同時，飯店也與本土寵物用品品牌及知名寵物電商合作，精心準備毛孩迎賓禮，包含天然沐浴組、飼料、罐頭、零食、玩具等贈品。房內提供毛孩睡墊、餐碗、水碗，貓咪入住另有貓抓板、貓砂盆及貓砂，狗狗則是提供尿布墊、環保拾便袋，讓毛小孩也能享受頂級5星體驗。

專案也包含翌日雙人客房早餐、2擇1的毛孩放風行程；其中「凹豆路線」為雙人下午茶野餐外帶餐點，內含寵物餐1份，讓住客帶著毛孩前往鄰近的南港公園、玉成公園、瓶蓋工廠戶外區野餐放風去，另一個行程為「文青路線」，贈送同為寵物友善空間的瓶蓋工廠台北製造所300元體驗抵用券兩張，可折抵商品消費或是手作課程體驗，讓飼主與寵物之間能有更豐富的旅行體驗。

此外，若住客欲享受其他住房專案內容，又想跟心愛的毛孩一同出遊，六福萬怡同時也提供寵物友善客房，凡預訂官網上任一住房專案，每房每晚只需加價1500元，即可入住同類型寵物友善客房，惟不額外提供寵物備品，毛孩家長須自行準備。