田馥甄即將邁入不惑之年。（ELLE提供）

田馥甄日前接受時尚雜誌專訪，跟大家分享這幾年的轉變，這2年因疫情緣故，不分什麼空間領域，人都只能被框著，必須學著放慢腳步，她說自己以前沒有好好過生活，家裡也不敢種植物，怕出去工作多天回來，植物會變成「茶葉」，現在她每天早上起來，都會看看植物，向植物加油打氣，笑說：「休眠沒有關係，但要能隨時準備開機運作，我覺得這是新的考驗，畢竟我沒有真的要退休啊。」

對於即將邁入不惑之年，田馥甄認為年齡只是數字，自己還是自己，「目前首要之務就是好好活下去，才能看看五十歲的自己活得如何，是否自在，而那時候的環境又是如何」；提及9月演唱會在即，新專輯仍在醞釀，田馥甄很期待可以再站上舞台唱歌，「有人願意跑到現場，張開耳朵聆聽我唱歌，就是最美好的事了」。

去年拿下金曲獎最佳華語女歌手獎，評審團主席鍾成虎形容她「從以前的偶像團體，一路開始摸索，到現在蛻變成屬於田馥甄的風格」，就是對她這趟風格探索之旅最好的肯定。下張專輯的時間表還沒有太明確的雛形，她還處於收歌階段，慢慢累積內心那些想說的話，但若有時間有機會，她想跑去台東爬嘉明湖，親眼看看傳說中「天使的眼淚」有多美，「有機會想體驗三天不洗澡的生活，目前的極限是兩天」。