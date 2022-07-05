花蓮縣人口老化，65歲以上老人人口已逾5萬人，失能者超過1萬人，隨著老年人口快速成長，長照服務也同步增加。以往縣府長照業務由衛生局、社會處負責，常讓民眾不清楚需求要找哪個單位。縣府宣布，整併社政、衛政系統，即日起由衛生局成立長照業務單一窗口，讓老化獲得妥適照顧。

花蓮縣33萬人口，截至2021年底統計，其中65歲以上長者達5萬8813人，占比18.3％，伴隨老化而來的是，失能數也達1萬2735人，老化指數為158.48％。而根據衛生福利部資料，全國約有60％長照需求人口由家人照顧，30％委由外籍看護，只有10％入住機構，長照業務對於家中有失能者更顯重要。

縣長徐榛蔚表示，「長期照顧服務法」通過後，相關預算及業務量每年增加，過去申請長照服務要找衛生局，但租借輔具、反映居家照顧員服務品質等則找社會處，有多頭馬車之感。因此研擬將長照服務申請、家庭照顧者支持、居家無障礙環境改善及輔具購買租借等業務，整合到衛生局單一窗口，便民服務升級。

衛生局說，長照2.0邁入第6年，花蓮縣長照服務涵蓋率82.31％全國第二，已有破萬長照個案受惠，建立符合民眾期待與需求的連續性、整合性的長期照顧體系，讓民眾獲得妥適照顧，以達安心在地老化的目標。

衛生局指出，本月1日起，單一窗口專責統籌花蓮縣長照業務規劃、預算補助、資源布建、充實人力、教育訓練、服務單位品質管考等，並持續透過長照資源整合，發展公、私立部門合作機制，活絡及培力民間團體組織投入長照服務，健全長期照顧體系運作模式及永續發展長照資源。