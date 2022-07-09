南投縣首批Novavax新冠肺炎疫苗1萬劑今起開打，衛生局表示，今天診所及醫院施打Novavax的狀況並不如預期，目前各新冠肺炎疫苗數量充沛，將再強化宣導，在11日13鄉鎮衛生所將再加入接種行列後，希望能再增「打氣」。

Novavax疫苗是台灣第五款新冠肺炎疫苗，民眾有更多樣化選擇，一般認為新疫苗開打可能吸引一波施打潮。南投縣衛生局表示，今天開放施打Novavax疫苗的診所及醫院，施打狀況並不如預期，接種人數平平，未出現排隊人潮。衛生局表示，民眾可能不了解新疫苗，將再進行疫苗接種宣導。

衛生局表示，Novavax疫苗今天由診所及醫院先上陣開打、13鄉鎮衛生所11日起加入接種行列。民眾可至縣內64家合約診所、醫院及13鄉鎮衛生所預約登記接種。

衛生局表示，南投縣各新冠肺炎疫苗數量充沛、整體疫苗接種情形都還不錯，但30歲至49歲及50歲至64歲年齡族群接種不夠踴躍。另外，符合第4劑追加劑接種資格的族群如65歲以上長者，第3劑接種情形也不熱絡，呼籲屬於高風險群的高齡長者更要踴躍施打