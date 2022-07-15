苗栗縣長徐耀昌15日上午參加台灣青年看湖北攝影展開幕式。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

世界客家總商會舉辦台灣青年看湖北攝影展，15日起在頭份市公所3樓展出。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

世界客家總商會舉辦台灣青年看湖北攝影展，15日起在頭份市公所3樓展出。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

由台灣客家總商會主辦的「台灣青年看湖北」攝影展，15日上午在頭份市公所3樓客家文藝館展覽廳展出。苗栗縣長徐耀昌出席開幕式表示，武漢與苗栗縣多年來交流密切，在疫情未爆發之前，雙方每年都有互相舉辦多項實體交流活動，這次攝影展透過台灣年輕人的眼睛，讓縣民一覽湖北風光，增進彼此認識，加深雙方情誼。

15日上午舉行的開幕式中，台灣客家總商會名譽會長吳伯雄特別錄製一段影片，祝福活動圓滿成功，期盼透過相互了解，確保兩岸和平發展。徐耀昌感謝客家總商會策畫此次精彩的展覽，讓大家在疫情中不用到湖北也能受到「千湖之城」、「九省通衢」的萬千風情。

徐耀昌表示，湖北交通發達、物產豐富，各項建設發展一日千里，苗栗和湖北交流密切，有著良好的互動機制和深厚友誼，多年來實踐多項合作交流議題，成果豐碩，雖然近幾年受到疫情影響，但仍持續使用網路、視訊等方式，維持雙方的交流，希望本次攝影展，透過另類的方式，讓縣民能看見湖北各方面的景象。

這次展覽共有百餘幅由台灣青年拍攝的武漢自然、人文景觀相片，共分為「社會成就」、「風景名勝」、「人文風情」、「活動掠影」四個主題，展期為7月15日至28日止，上午9時至下午5時，歡迎民眾前往參觀。