第八屆“武漢金銀湖杯兩岸青年創新創業大賽”由武漢台資企業協會、東西湖區台資企業協會與中華兩岸文經協會共同舉辦。 7月8日 在武漢東西湖金銀湖創新中心舉行啟動儀式，無畏疫情影響為第八屆立下新的里程碑。湖北省市區台辦、市區台協、省市台青中心、創業導師代表、以及目前在武漢的臺灣青年、台生等代表共50餘人共襄盛舉。賽事的目的在於提供兩岸新創團隊與企業展現實力與創意的機會平台，期盼透過賽事發掘好的創意與項目，為台資企業帶進創新的循環，注入年輕新創能。

第八屆武漢金銀湖盃兩岸青年創新創業大賽啟動儀式，創業代表分享創業心得。(圖/中新網湖北新聞提供)

元宇宙已是當今最夯的話題，過去幾屆陸續有許多優秀作品亮相， 8日啟動儀式中同步公布本屆大賽主題，“同心築夢，攜創共贏”，主辦單位期望能充分利用大數據智能化優勢，讓賽事的影響力不斷擴大，突顯價值與品牌，未來推廣將採用“線上線下聯動+多個城市聯動+多場循環聯動+全矩陣新媒體傳播+直播形式”五大創新多維融合模式，為參賽的兩岸青年提供更優質的服務與幫助。

在武漢東西湖金銀湖創新中心舉行的啟動儀式，為第八屆武漢‧金湖盃立下新的里程碑。(圖/紅薏米傳媒提供)

啟動儀式中，臺灣的協力主辦單位，中華兩岸文經協會理事長宋智忱親自錄製祝福視頻。宋理事長表示：疫情影響許多兩岸交流機會，感謝武漢市和東西湖區台資企業聯誼會的大力協助，讓此次活動能夠如期展開。希望藉由兩岸青年創業的腦力激盪與交流競賽，為青年創造更多發展及創業機會與資源，也期盼今年有更多優秀的作品能夠參賽，透過雙方互動增進海峽兩岸的交流，並為兩岸青年帶來創業佳績。