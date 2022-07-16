雙城論壇19日舉行，大陸國台辦稱，加強兩岸交流合作是民心所向。對此，陸委會表示，中共對台作為從來不是台灣「心之所向」。兩岸交流的目的應在反映我方主流民意與社會期待，不是附和對岸的主張。台灣民眾堅定捍衛國家主權，反對北京當局「一中原則」、矮化台灣，及不斷對我的軍事恫嚇打壓；「四個堅持」才是我們的共同認知。

陸委會稱，唯有中共放棄脅迫行徑、放棄設定錯誤的政治前提，尊重民主自由，方能真正造福兩岸人民、有助於雙邊良性互動。也呼籲各界參與兩岸交流活動，秉持對等尊嚴、遵守政策規範，共同維護台灣整體利益。