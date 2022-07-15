嘉義縣今有474人確診，各鄉鎮確診人數分布。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣出現首例新冠肺炎新型亞變種BA.5病例，一名18歲青年6日自英國旅行返國，入境唾液快篩陽性，返回居隔住處，採一人一戶居家照護，未與家人同住，不過返國當天由父母接送，14日基因定序結果為BA.5，衛生局立即通知案父母PCR採險，結果為陰性，初步判定沒有擴大傳染的疑慮。

衛生局指出，這名確診者被發現是BA.5時，已進入自主管理期間，由於他並沒有任何症狀，期間除接機和父母有接觸外，並無其他密集接觸對象，傳染風險相對小，提醒預防感染BA.5病毒，最好的方法就是接種新冠疫苗，縣民如符合施打條件者，應儘速完成疫苗接種。

衛生局長趙紋華則呼籲，返國民眾需遵守1人1戶居家檢疫措施，接送者應完成至少2劑疫苗接種並戴手套、車窗打開、車內不飲食、車上所有人全程戴口罩、上車者手部、鞋底及行李清消，下車後車內外清消等措施。

另嘉義縣今公布474人確診，包括境外1人，其中有症狀119人，無症狀355人。年齡介於3個月-103歲，12歲以下68人，65歲以上70人。累計全縣12歲以下染疫幼童7504人，65歲以上也有8302人，目前居家隔離468人，輕症居家照護3726人。