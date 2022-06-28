大聯盟28日公布天使與水手鬥毆事件的懲處名單，總數多達12人，顯然是天使的責任較大。水手一方只有溫克（Jesse Winker）、羅瑞格茲（Julio Rodríguez）、克勞佛（J.P. Crawford）被處分，其餘９位都是天使的人，特別是為首的代理總教練內文（Phil Nevin）遭重罰禁賽10場！

天使總教練內文禁賽10場：指使投手砸人報復，禁賽即刻生效不許上訴。

天使三壘手阮棟（Anthony Rendon）禁賽5場：以傷兵身分違規離開休息區，另外被禁止在休息區觀戰7場。

天使投手助教奇提（Dom Chiti）禁賽5場。

天使投手旺茲（Andrew Wantz）禁賽3場：先前因近身球遭警告，仍蓄意砸人報復。旺茲放棄上訴接受懲處。

天使投手泰普拉（Ryan Tepera）禁賽3場。

天使投手伊格雷西亞斯（Raisel Iglesias）禁賽2場。

天使首席教練蒙哥馬利（Ray Montgomery）禁賽2場。

天使翻譯迪康波（Manny Del Campo）禁賽2場。

天使捕手教練哈賽門（Bill Haselman）禁賽1場。

水手外野手溫克禁賽7場：被觸身球砸中之後挑起事端，而且打架。

水手游擊手克勞佛禁賽5場：打架。

水手外野手羅瑞格茲禁賽2場。

這些人全都得繳交罰款，其中特別被點出有打架的是溫克與克勞佛，兩人也被罰得特別重。把一箱向日葵種子扔進場內的伊格雷西亞斯沒有被加重處罰。溫克退場時向觀眾比中指，賽後他已公開致歉：「他們花血汗錢進場看球，不該看到這種事，特別是女人與小孩，我向所有球迷致歉。」但他拒絕為打架事件道歉。