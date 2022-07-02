桃園，也有金城武樹。台灣當代藝術家周慶輝，為「應許之地-天使星」拍攝部分影片，選址就在桃園觀音寶蓮寺附近。
哇，湛藍天空、翠綠原野，再加上飽滿結實稻穗，自然天成。
艶麗神聖的土地公廟，，福而保萬姓、德以惠四方」，又稱為福德祠，背後，就是繫著紅彩帶的老榕樹，紅彩帶意味著樹齡耄耋，神靈匯聚、法力無邊，是護衞土地，保守村民的福地。
「應許之地-天使星」是一部探討台灣社會存在5%的身心靈不正常的「愛奇兒」，他們的世界，充滿變數，親人備極艱辛，周慶輝逐一探索，走訪陰暗角落的相關家庭，用心良苦，感人肺腑。
該影片拍攝，共分14等分，影片拍攝工作接近尾聲，今年底即將圓滿殺青。「友好里」的拍攝工作，算是倒數第二集，於本週吉時在桃園展開，一切順利。
和友人一起去探班，表達支持鼓勵心意。熾熱六月天午後，戶外氣溫頗高，周慶輝帶著團隊，揮汗工作，上了妝的演員，也各司其職，烈日下進行彩排與最後的拍攝，專注用心，令人感動。
拉出景深，遠眺整片地景，喔，蓊鬱老榕，瑰麗土地公廟，鄉土氣息濃厚，也是一片好村落。加上，桃園也有金城武樹。
作者為典藏雜誌社社長
照片來源：作者提供。
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