洋基三壘手安杜哈（Miguel Andujar）前日被下放3A之後，他向總教練布恩（Aaron Boone）表示想要轉隊。安杜哈目前仍有升降選擇權，所以洋基不必將他DFA（指定轉讓），但是安杜哈不想再打小聯盟了。這次把他下放是為了給傷癒回歸的史坦頓（Giancarlo Stanton）清出席位。

根據美媒The Athletic報導，安杜哈不只一次提出想要轉隊，他22歲登上大聯盟，2018年球季出賽149場，繳出0.297打擊率、0.855攻擊指數，在美聯新人王票選第2名（輸給大谷翔平），當時隊友托瑞斯（Gleyber Torres）票選第3名。

現在安杜哈27歲，近4年洋基僅給他上陣90場，打擊率跌至0.234、攻擊指數0.589。其中有他自己受傷的問題，包括2019年的肩膀手術，以及2021年的腕傷。在這期間洋基找到三壘替代人選，先有厄薛拉（Gio Urshela），現在有唐納森（Josh Donaldson），把安杜哈改到人手比較少的左外野，但他還得與希克斯（Aaron Hicks）、賈羅（Joey Gallo）等人競爭。

安杜哈曾經有很高的市場價值，幾年前洋基有機會拿他去交換投手寇爾（Gerrit Cole），當時寇爾在海盜隊，但是洋基總管凱許曼（Brian Cashman）捨不得安杜哈。如今的情況與當年相反，安杜哈的市場價值下跌太多，外界認為凱許曼因為很難找到滿意的價錢，不會急著賣掉安杜哈。