美國證券交易委員會（SEC）周三公布散戶股票交易規則的改革計畫，以促進零手續費券商在處理訂單時的競價，確保散戶投資人獲得最佳的交易價格。

美國證券交易委員會主席詹斯勒（Gary Gensler）向業內人士表示，他希望交易商將散戶訂單直接送到競價市場。

該華爾街監管機構將就近年來「訂單流佣金」（payment-for-order flow,PFOF）顯著成長的現象進行審查。目前加拿大、英國和澳洲政府已經禁止PFOF業務。

TD Ameritrade、羅賓漢（Robinhood Markets）和E*Trade等零手續費券商會將訂單交給批發做市商（market maker）並收取佣金。以羅賓漢為例，其貢獻大部分營收的「交易收入」即來自於將散戶訂單交給大型交易公司，然後收取PFOF，並在2020年12月因此遭到開罰，當時SEC表示，這種做法導致使用線上券商平台的投資人成本增加。

SEC認為PFOF可能鼓勵券商將客戶訂單送到讓公司獲利達到最大化的地方，而非送到讓客戶獲得最佳交易價格的地方，且還存在其他潛在的利益衝突。

詹斯勒周三表示，不排除禁止PFOF這種做法的可能性。他表示，這種做法存在「固有的利益衝突」，並提到部分零手零費券商沒有採用PFOF這套方法也能營運。

詹斯勒表示：「我已要求SEC人員對於應如何更新相關規定並提高股票市場效率採取全面、跨市場的觀點，尤其是針對散戶投資人」。

為了強化逐單競價使投資人獲得更好的價格，SEC的新規則將要求「公開透明」的拍賣。也將要求執行交易的交易商必須確保為投資人提供最佳的價格。

投資人權益支持者對美國SEC的計畫表達肯定之意。這項計畫將成為十多年來，美股交易規範最大幅度的變革。但金融業高層很快就打臉這些計畫，稱這可能讓零手續費券商不願意服務更多投資人。

詹斯勒表示，如果沒有禁止PFOF，那麼SEC會希望制定規則，要求做市商披露更多這些公司賺取的費用與交易時間等相關數據。

詹斯勒在周三發布聲明後，將在今年秋季提出正式提案，在進行表決之前將交由公眾審議。