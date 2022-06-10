呂淑美／台北報導

證交所表示，依據「有價證券得為融資融券標準」第2條規定辦理上市有價證券得為融資融券審查，力積電（6770）自去（110）年12月6日上市至今已滿6個月，且符合前開標準之規定，爰公告自6月13日（下周一）起得為融資融券交易。