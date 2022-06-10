力積電6/13起 得為融資融券交易 19:132022/06/10 工商 力積電6、13起、得為融資融券交易 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 呂淑美／台北報導 證交所表示，依據「有價證券得為融資融券標準」第2條規定辦理上市有價證券得為融資融券審查，力積電（6770）自去（110）年12月6日上市至今已滿6個月，且符合前開標準之規定，爰公告自6月13日（下周一）起得為融資融券交易。 台灣50成分股力積電入列 台美簽貿易協定 「踏上第一階」 燃油設備空污 康美斯綠能推解決方案 #力積電 #得為融資融券 #標準 #呂淑美 #證交所 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 MSCI點名 華新、力積電創天量 04:102022/06/01 證券．權證 證交所推動企業ESG資訊揭露申報 18:132022/06/06 財經 配合2050全球淨零碳排目標 證交所推企業ESG資訊申報 04:102022/06/08 證券．權證 康和證股東會通過1.55元現金股利 歷年新高 13:042022/06/08 財經 宏旭-KY董事會通過財報延遲揭露 證交所開罰3萬元 19:162022/06/09 財經 陸申請5G標準專利全球占比近40％ 居世界第一 13:142022/06/10 兩岸 霍雪爾漂亮獵鷹 奪生涯第7冠 04:102022/06/07 運動天地 李妍憬傳投入AV產業「親自驗貨男優」 曝3大徵選標準 09:292022/06/08 娛樂 《半導體》力積電5月營收 連3月創高 15:592022/06/10 財經 北市擬廣告板0時熄燈 民代憂擾民 04:102022/06/09 地方新聞 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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