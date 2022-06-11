《證交所》力積電6月13日起得為融資融券交易 10:472022/06/11 時報資訊 莊丙農 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台灣證券交易所依據「有價證券得為融資融券標準」第2條規定辦理上市有價證券得為融資融券審查，力積電(6770)自去年12月6日上市至今已滿6個月，且符合標準規定，公告6月13日起得為融資融券交易。 力積電6/13起 得為融資融券交易 證交所6月13日 審議伊雲谷股票上市案 衛生局長分析台中疫情 預估13至15日再現高峰 #得為融資融券 #力積電 #6月 #13 #日起 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 疫情仍處高原期 彰化宣布：遠距教學延長至6／17 09:232022/06/10 生活 《半導體》力積電5月營收 連3月創高 15:592022/06/10 財經 特斯拉取消大陸三場招聘 04:102022/06/11 全球財經 名醫藝術家 陳持平作品豐富 04:102022/06/11 投資理財 《類股》世紀鋼、世紀風電5月營收 登同期第3高、次高 09:082022/06/10 財經 社評／兩岸影視文化交流該解封了 04:102022/06/11 焦點新聞 媒體社群經營課 報名開跑 04:102022/06/11 企業經營 水果入啤 夏季最對味 04:102022/06/11 時尚消費 電商6月火併 網家Q2有壓 04:102022/06/11 證券．權證 岸田和平願景 明言日要強化防衛力 04:102022/06/11 國際大事 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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