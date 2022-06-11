台灣證券交易所依據「有價證券得為融資融券標準」第2條規定辦理上市有價證券得為融資融券審查，力積電(6770)自去年12月6日上市至今已滿6個月，且符合標準規定，公告6月13日起得為融資融券交易。

力積電6/13起 得為融資融券交易
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