下周國際新聞事件

06/20　周一 澳洲央行總裁發表談話

德國5月PPI

06/21　周二 澳洲央行總裁發表談話

澳洲央行會議紀要

歐元區4月經常帳

芝加哥聯準銀行5月全國活動指數

美國5月成屋銷售

06/22　周三 日本央行會議紀要

英國5月通膨報告

歐洲央行非貨幣政策會議

MBA抵押貸款申請指數/30年期抵押貸款利率

歐元區6月消費信心初值

06/23　周四 API原油庫存報告

S&P Global澳洲6月製造業/服務業/綜合PMI初值

Jibun Bank日本6月製造業/服務業/綜合PMI初值

歐洲央行一般委員會會議

S&P Global德國6月製造業/服務業/綜合PMI初值

S&P Global歐元區6月製造業/服務業/綜合PMI初值

S&P Globa/CIPS英6月製造業/服務業/綜合PMI初值

美國請領失業給付人數

美國Q1經常帳

S&P Global美國6月製造業/服務業/綜合PMI初值

EIA原油庫存報告

堪薩斯聯準銀行6月製造業指數

歐洲理事會會議

06/24　周五 聯準會銀行壓力測試報告

日本5月通膨報告

英國5月零售銷售報告

美國5月新屋銷售

密西根大學6月消費者信心指數終值

歐洲理事會會議

工商社論》企業ESG報告與評等應建立公信力
工商社論》央行這波升息政策軟硬兼施
帝圖藝術春季拍賣會 6月26日星期日登場
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