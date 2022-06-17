下周國際新聞事件
06/20 周一 澳洲央行總裁發表談話
德國5月PPI
06/21 周二 澳洲央行總裁發表談話
澳洲央行會議紀要
歐元區4月經常帳
芝加哥聯準銀行5月全國活動指數
美國5月成屋銷售
06/22 周三 日本央行會議紀要
英國5月通膨報告
歐洲央行非貨幣政策會議
MBA抵押貸款申請指數/30年期抵押貸款利率
歐元區6月消費信心初值
06/23 周四 API原油庫存報告
S&P Global澳洲6月製造業/服務業/綜合PMI初值
Jibun Bank日本6月製造業/服務業/綜合PMI初值
歐洲央行一般委員會會議
S&P Global德國6月製造業/服務業/綜合PMI初值
S&P Global歐元區6月製造業/服務業/綜合PMI初值
S&P Globa/CIPS英6月製造業/服務業/綜合PMI初值
美國請領失業給付人數
美國Q1經常帳
S&P Global美國6月製造業/服務業/綜合PMI初值
EIA原油庫存報告
堪薩斯聯準銀行6月製造業指數
歐洲理事會會議
06/24 周五 聯準會銀行壓力測試報告
日本5月通膨報告
英國5月零售銷售報告
美國5月新屋銷售
密西根大學6月消費者信心指數終值
歐洲理事會會議
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。