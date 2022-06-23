日本製造業與服務業，在6月PMI(採購經理人指數)中有著截然不同表現。前者受到中國大陸嚴格抗疫規定所影響，因而成長趨緩。至於後者，則是新業務連續兩個月增加。

au Jibun銀行日本6月製造業PMI，從5月53.3下滑至52.7，指數是自2月52.7以來最低的。實際上，日本製造業PMI從3月以後就每況愈下，1個月不如1個月。同時，新的接單量總數也是9個月以來首次減少。

不過，服務業卻傳來好消息，在旅遊業慢慢復甦下，新業務已連續兩個月成長。au Jibun銀行日本6月服務業PMI，經季節性調整後升至54.2，高於5月52.6。

參予編撰此數據的標普全球市場財智(S&P Global Market Intelligence)指出，日本民企商業活動正穩步增加，故服務業數值才會繳出2013年10月以來，最漂亮的一張成績單。另外，信心度也創7個月新高。

在綜合指數方面，也是從5月52.3，升至6月的53.2。不過，日企還是持續有進口原物料大漲的壓力。不過，景氣已漸漸有起色的日本服務業不再自行吸收，已將部分增加的投入成本以及人事費用，陸續轉嫁給客戶們。