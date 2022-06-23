因中國鐵腕的防疫封控措施導致供應鏈大亂，日本6月製造業活動創下4個月來最疲弱的擴張力道，而隨著美國可能步入衰退，其他亞洲和歐洲國家也將面臨增長阻力。

根據周四發布的最新調查報告，澳洲6月製造業活動持穩，但au Jibun銀行日本6月製造業採購經理人指數（PMI）從5月的53.3跌至52.7，創下2月（52.7）以來新低。

由於半導體短缺和這場大流行病導致零組件供應中斷，日本汽車大廠豐田已經將7月份的全球生產計畫下修50,000輛，凸顯出新冠疫情的衝擊仍然揮之不去。

Capital Economics資深日本經濟學家Marcel Thieliant表示，雖然最近中國已經放寬封控指施，但上個月供應商的交貨時間仍在拉長，儘管延後的情況略有改善。

另有分析師表示，日本的關鍵在於國內消費從疫情衝擊中反彈的力道，是否強勁到足以抵消外部的不利因素，例如預期中的美國經濟放緩。

在今日晚些時候，法國、德國、歐元區、英國和美國的PMI調查報告也將陸續出爐。這些數據都將成為市場關注的焦點，因投資人擔心聯準會大舉升息，且在未來幾個月料將激進地進一步收緊政策，已經使美國經濟陷入衰退的風險大幅升高，也使全球增長前景蒙上陰影。

惠譽（Fitch Ratings）表示，自2021年底以來，全球宏觀經濟前景已經大幅惡化，該國際評級公司日前將今年全球增長預測從3月預估的3.5%下修至2.9%。

惠譽在報告中指出，自今年第一季底以來，同時存在著通膨居高不下、高失業率和需求疲軟的「停滯性通膨」（Stagflation）已經成為主要的風險話題，也成為一種看似合理的潛在風險情境。

隨著全球央行收緊貨幣政策以應對持續高漲的通膨，包括深具影響力的固定收益投資管理公司PIMCO在內，有越來越多專業機構陸續對全球經濟陷入衰退的風險提出警告。

最近全球發布的一連串數據顯示，決策官員正致力於在不導致經濟急劇惡化的情況下緩解通膨壓力，但這條路如同行走在鋼絲上，步步都是危機。

美國5月零售銷售額意外下滑，且成屋銷售數據跌至兩年新低，顯示該國高漲的通膨和不斷上揚的借貸成本已經開始打擊需求。

因生產成本不斷攀升，英國4月經濟意外陷入萎縮，經濟恐急劇放緩的擔憂進一步升高。

韓國6月1～10日出口額較去年同期大減近13%，突顯出亞洲地區出口導向型經濟體所面臨的風險持續升高。

中國放寬國內防疫封控措施帶動了5月亮眼的出口表現，但許多分析師認為受到俄烏戰爭和原材料成本持續上漲影響，這個全球第二大經濟體的經濟前景將更具挑戰。