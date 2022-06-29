國發會龔明鑫主於美東時間28日上午，接受美國華盛頓郵報(Washington Post)專訪時表示，這次美國行的Select USA，是為雙方建立了系統化的合作機制；隨台灣的技術、經濟逐漸成熟，龔明鑫表示，台灣將持續投資美國，投資領域也從半導體，跨足網通、生醫等更多產業，雙方期望能在技術上有更進一步合作的空間。

龔明鑫表示，台灣技術愈來愈成熟，台美之間的投資關係，與過去美國對台灣單向投資情況已有所不同，台灣也有能力投資美國，期望此行雙方共同能在技術上合作，找出合適的解決方案；龔明鑫強調，由於雙方有許多合作的領域及空間，台灣在供應鏈重組的時刻是可靠的伙伴。

龔明鑫指出，這次帶領的7個Select USA的分團，台灣都已經發展的不錯，除了半導體之外，還包括生醫、EV（電動車）、5G通訊、太空低軌衛星、新創，這幾個領域台灣都非常有機會可以跟美國合作；事實上，有些廠商已經在美國投資，也開啟彼此合作，此行期望透過Select USA把合作衍伸成系統性、機制性，如此一來，合作將更順利。

例如，生醫領域的藥華醫藥去年已至美國投資，電腦系統整合的友通、伺服器的緯穎Wiwynn、ICT英業達等；而TSMC的供應廠商(如長春公司等)，已陸續在亞利桑那投資，形成產業聚落，因人力需求極高，未來將帶動周邊就業，並導入附近大學相關科系畢業生。另外鴻海併購公司並擴廠後，電動車已投入美國，在Ohio州已經接獲美國的訂單。

台灣投資美國，龔明鑫表示，接下來可以看到很大的轉變；投資一個地方有基於很多理由，一開始我們是基於美國市場，有點像是批發的倉庫啦，銷售的據點，或者是說他基於他的原物料，所以有一些石化業像台塑，因為美國是產石油的，會在美國做投資。

而過去所謂的科技產業，向來是美國投資台灣。但是現在不一樣，因為台灣在技術上、資金上，也發展出來了，包含半導體、伺服器、data center、網路通訊，就連生醫領域，也開始投資美國，投資美國很重要的就是技術上的一些合作，共同發展出所謂一些Solution(解決方案)和市場出來。