行政院政委、經貿辦談判代表鄧振中近日接受專訪時透露，希望台美21世紀貿易倡議談判能在明（2023）年底、美國主辦亞太經合組織（APEC）峰會前完成。

6月1日台美雙方啟動台美21世紀貿易倡議，初步規劃聚焦11項議題，並於美東時間6月27日早上舉行首次會議，會中台美雙方各相關團體闡述對未來台美經貿架構內容的看法，並與雙邊官員交換意見。一同與會的駐美代表蕭美琴透露，期待公共評論等流程於7月初完成後，雙方正式啟動貿易協定談判。

鄧振中近日接受美國「政治報」（Politico）專訪表示，希望21世紀貿易倡議的談判能夠在2023年底、美國主辦APEC峰會之前完成。

鄧振中也說，我國目前的重點是與美國達成雙邊協定（BTA），且最終是希望可以簽署自由貿易協定（FTA）。而不是考慮該倡議未來如何與IPEF掛鉤。他還說，美國和台灣可能更容易、更快地就IPEF正在談判的問題達成協議，甚至成為更大區域協定的典範。

鄧振中也坦言，與美國的新倡議遠遠低於台灣長期以來尋求的全面自由貿易協定，但他認為這仍是是一個重要的發展。

面對中國大陸企圖孤立台灣，鄧振中則說，台美達成貿易協議對於鞏固台灣經濟與民主至關重要。