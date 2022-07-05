藥華藥（6446）受惠罕見血癌新藥Ropeginterferon alfa-2b（簡稱Ropeg）美國出貨暢旺，自結6月營收2.77億元，月減20.4％、年增率1,023.8％。公司表示，美國地區持續繳出雙位數成長的成績單。第二季累計營收9.7億元，較上季成長近三倍。

藥華藥依據美國新藥產業常態，自7月起小幅上調Ropeg在美售價。不僅在台灣、香港有自費病人，韓國子公司亦正式進行商業銷售，啟動自費病人用藥，持續向前推展亞太布局。

美國子公司總部設於波士頓的藥華藥，自建的銷售通路正在當地茁壯，持續拓展美國業務。董事長詹青柳與執行長林國鐘親自飛往美國進行業務視察，並同時受邀參加波士頓市長吳弭（Michelle Wu）的就職慶祝大會。

林國鐘表示，藥華藥以罕見血癌新藥Ropeg，於美國罕見疾病組織NORD（National Organization for Rare Disorders）的「2022罕見疾病影響力大獎」典禮上，榮獲年度「行業創新」大獎，深具指標意義。