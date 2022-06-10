今天在大聯盟場上洋基以10：7力退雙城，此戰他們派出王牌投手寇爾(Gerrit Cole)登板先發，但他卻完全不在狀況內，僅投2.1局被狂敲5支全壘打失7分，首局就讓雙城前三棒上演「背靠背靠背」瘋狂戲碼，他成洋基隊史首位開賽被前三棒打者開轟的投手，奇蹟的是他最後竟沒吞下敗投，因為洋基在比賽後半段猛力追分超前對手。

This is the first time in @Twins history that they begin a game with back-to-back-to-back HR...



And Gerrit Cole is the first pitcher in Yankees history to allow 3 HR to the first 3 batters of any game pic.twitter.com/zFACMssl6a — ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) June 10, 2022

寇爾本季狀況確實不理想，但仍為球隊拿下5勝，不過今天可說是他生涯最慘烈一戰，首局上場就連續被阿拉耶茲(Luis Arraez)、巴斯頓(Byron Buxton)、柯瑞亞(Carlos Correa)接力敲出全壘打，如同餵球機一般，立即失掉3分，據《ESPN》記者李維拉(Marly Rivera)指出，洋基上一次在首局遭對手連敲3轟已經是1972年。

沒想到寇爾惡夢還未結束，2、3局分別再被巴斯頓、拉納奇(Trevor Larnach)敲出全壘打，隨後還遭前隊友厄薛拉(Gio Urshela)擊出二壘安打，如此慘烈局面迫使洋基將他換下，此戰寇爾投2.1局被敲8安打責失7分(5轟)，有3次三振2次保送，但隨後隊友的猛烈炮火讓他幸運逃過敗投，洋基5到8局都有得分，包含3轟，一舉扭轉戰局。

The Twins go BACK-TO-BACK-TO-BACK to lead off the game against Gerrit Cole! pic.twitter.com/kV96ql318E — Talkin’ Baseball (@TalkinBaseball_) June 10, 2022

此戰賈羅(Joey Gallo)在2、5局開轟，5打數2安打貢獻3分打點、跑回2分，希克斯(Aaron Hicks)同樣5打數2安打3分打點，並跑回1分，本季低迷的兩人就合力打下6分打點，而牛棚也相當爭氣，寇爾下場後他們就沒再失分，9局下荷莫斯(Clay Holmes)上場關門，奪下救援成功，本季他僅失了1分，目前自責分率降到驚人的0.33。