洋基主場觀眾準備接取賈吉的全壘打球。（美聯社）

前一場13分痛宰老虎之後，洋基5日再度以3比0完封老虎，除了先發投手塞弗瑞諾（Luis Severino）7局10K、僅被敲1安打的優異表現，「法官」賈吉（Aaron Judge）首打席開轟成為焦點。賈吉開季53戰繳出21轟，這個速度在洋基隊史上罕有人及，前面幾位達成的包括傳奇人物貝比魯斯（Babe Ruth）、米奇曼托（Mickey Mantle）。

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大聯盟官網統計，賈吉是隊史第4位達到這個全壘打生產速度的人，首先是貝比魯斯做到過6次，米奇曼托做到1次，以及2020年的渥特（Luke Voit）。這對於貝比魯斯是家常便飯，他本來就是全壘打紀錄的締造者。米奇曼托1956年用46場就達陣21轟，最後停在52轟，拿下美聯年度MVP。

渥特則是2020年疫情縮水球季的奇蹟，60場例行賽繳出22轟榮登美聯全壘打王，但是隔年回退到11轟，本季他在教士隊只有4轟。球季後半段的續航力同樣是非常重要的，洋基前輩馬里斯（Roger Maris）在1961年擊出61轟，一度被稱為「馬里斯障礙」，他當年開季53場只有18轟。

賈吉說：「能在某個領域與這些傳奇人物相提並論，非常光榮。但我沒有要成為馬里斯和魯斯，我只是盡力發揮自己。」總教練布恩（Aaron Boone）說：「如果是他，一切都有可能。我們前面還有很長的路，但我不會對他的能力設限。」此戰賈吉被放在第一棒，上場第一球就轟成全壘打。