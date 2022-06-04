紐約洋基4日痛打老虎，王牌投手寇爾（Gerrit Cole）先發7局無失分，僅被敲2安，送出9次三振，讓老虎吞了鴨蛋，拿下個人第5勝。同時洋基打線幾乎人人有安打，包括「法官」賈吉（Aaron Judge）第20轟出爐，終場以13比0大獲全勝。

寇爾前6局投出完美比賽，老虎沒有任何人站上一壘。直到第7局兩人出局時，史構普（Jonathan Schoop）打成中外野平飛安打，終於攻破寇爾的封鎖線。緊接著米蓋卡布瑞拉（Miguel Cabrera）也擊出滾地安打，老虎一口氣攻上二壘。當時洋基已經領先13分，寇爾輕鬆以三振扼殺了老虎的得分機會。開季一度被打得很慘的寇爾，近8場先發表現穩定，自責分率降到2.78。

A verdict has been reached. pic.twitter.com/JoguAeMHDC — New York Yankees (@Yankees) June 3, 2022

洋基捕手崔文諾（Jose Trevino）第3局的陽春炮開啟了全隊攻勢，賈吉也在該局擊出全壘打。老虎投手羅瑞格茲（Elvin Rodriguez）投在好球帶外側高處，但還是被賈吉轟到右外野形成反方向全壘打。賈吉獲選5月份美聯最佳球員，他出賽50場累積20轟獨走全聯盟，還有0.316打擊率，聯盟第一的1.063攻擊指數。

崔文諾後來又擊出三壘打送回兩分。不過重頭戲是在第5局，洋基狂打了11個人次，包括雷佐（Anthony Rizzo）、卡本特（Matt Carpenter）的全壘打，單局猛灌7分。老虎投手羅瑞格茲在這局被打退場，總計4.1局失10分。老虎在美聯中區落居第4，洋基繼續以37勝15負領先全聯盟。