今天在MLB場上洋基以13：0痛電老虎，此戰洋基派出王牌先發投手寇爾(Gerrit Cole)，他表現精采，主投7局僅被敲2安打無失分，飆出9次三振，拿下本季第5勝，目前自責分率降到2.78，而接替他投球的牛棚投手可能會讓台灣球迷很眼熟，他就是曾效力富邦悍將的洋投邦威(Manny Bañuelos)，今天迎來生涯在洋基初次投球。

邦威睽違三年重返大聯盟舞台，等到為「老東家」洋基出賽的機會，因為他早在2008年就從洋基小聯盟起步，最高曾拚到3A，期盼長達10年的時間他總算披上條紋衫，此戰他接替王牌投手寇爾，主投2局僅被敲1安打無失分，送出1次三振沒有保送，他賽後激動表示：「真的太棒了，不可思議，終於美夢成真。」

"This is amazing, this is huge for me"



- Manny Bañuelos on making his Yankees debut pic.twitter.com/mspIIxC5lz — Yankees Videos (@snyyankees) June 4, 2022

邦威因洋基傷兵潮，5月下旬被納入40人名單，獲得出賽機會，2008年效力洋基小聯盟後他陸續轉投勇士、天使、道奇、白襪等隊，上次在大聯盟出賽是2019年9月25日，2020年來台加入中華職棒富邦悍將，之後因代表墨西哥出戰東京奧運離隊，今年再次和洋基簽下小聯盟約，回到夢想起點，他在大聯盟至今留下4勝8敗自責分率6.15成績。