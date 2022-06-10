富邦悍將10日靠著羅力6局失1分好投，率隊以3比1擊敗統一獅，羅力、潘威倫生涯第9度同場晉級最後由羅力勝出，羅力拿下生涯第99勝，距離「百勝俱樂部」只差最後一步。

羅力因合約敲定較晚，抵台後也花了較多時間調整，直到本月4日才迎來本季初登板，面對樂天桃猿繳出7局無失分好投，拿下本季首勝，生涯勝場數也來到98勝。

休5天後羅力再度登板先發，用99球投6局，投出4次三振、1保送，雖被敲8支安打但僅失1分，拿下個人2連勝，只差最後一步就能成為成為聯盟第4名加入「百勝俱樂部」的成員，賽後他說：「很開心，有贏球心情就很好，今天是場好比賽。」

今天比賽因雨延後10分鐘開打，比賽中也有零星雨勢，羅力表示，今天天氣比較悶熱，雖然中間也有時候會覺得很熱，但也來台很多年，已經習慣這樣的天氣。

羅力生涯投球數累積2萬2142球，正式超越謝長亨的2萬2123球，晉升聯盟第3名，而中職最多投球數的正是潘威倫，今天他再投61球，生涯投球數累積達30081球。

談到與40歲的「嘟嘟」同場競技，現役最老洋投的羅力也感到十分敬佩，「很尊敬、敬重他，他的生涯很長，每次出來就是會拿出最好的表現幫助球隊。他能達成3萬球里程碑真的很厲害。」

來台邁入第9年，也即將取得本土球員資格，羅力也觀察到中職球員的成長與進步，「這個聯盟越來越強，像是投手的球速越來越快、打者的力量越來越強、野手守備範圍也都越來越廣。」