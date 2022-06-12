味全龍隊靠著先發投手鋼龍8局投7K、失2分好投，加上拿莫．伊漾單場3安「猛打賞」，以5比2擊敗中信兄弟，在「龍象大戰」3連戰最終戰勝出，也中止近期2連敗。

面對兄弟先發投手黃恩賜，龍隊在2局上李凱威、拿莫．伊漾連續安打，再靠著短打推進攻佔二、三壘，劉基鴻高飛犧牲打先馳得點，石翔宇再補上一壘安打打回第2分。

4局上拿莫．伊漾面對兄弟第2任投手吳哲源，敲出中外野陽春炮，7、8局再各添1分保險分，雖然鋼龍9局下續投失掉2分，但伍鐸成功踩住煞車，最終以3分差勝出。

鋼龍今天用球數十分精簡，投完8局球數還未破百，9局續投先保送林書逸，又被代打的林志綱、詹子賢連續敲安失分，但仍繳出8局失2分的好投，拿下本季第3勝，也獲選單場MVP。

拿莫．伊漾單場4打數3安打、貢獻2打點，只差三壘安打就完成完全打擊，今天敲出本季第5轟也追上樂天桃猿林立、兄弟許基宏，並列全壘打榜第一，不過他的開轟率非常高，在本季第76打席敲出5轟，林立目前累積142打席，許基宏則是169打席。

兄弟黃恩賜本季首度上一軍，相隔264天先發面對龍隊，但他本季初登板僅投3局用48球，被敲5支安打失2分，另投出三振、保送各1次，吞下本季首敗。