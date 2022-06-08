中職8日舉行台鋼雄鷹加盟記者會，台鋼集團會長謝裕民公布球隊LOGO並宣布企業文化「認真、專業、守紀律」，他指出，原本在13、15日舉行的測試會受到熱烈迴響，共吸引457人報名參加，也讓原定2天的測試會需增加至3天，同時也確定執行統籌教練林振賢。

台鋼測試會原定在6月13、15日在澄清湖棒球場舉行，謝裕民坦言，原本預期只會有2百多人參加，沒想到報名截止後，經審核後確定有457人，其中約有23人有職棒經歷，「測試會得到相當多迴響，總共457人報名參加超乎預期，也因此增加到3天測試會。」

謝裕民說：「起手式就這麼成功，給我們很大的鼓舞，相信我們未來一定可以深耕高雄在地，把澄清湖棒球場整修得更好，帶給大家安全、舒適、科技、娛樂的場所，打造『棒球新樂園』。」

謝裕民也提到，台鋼是涵蓋4個產業的集團，整個集團對棒球運動原本是子回饋社會公益角度去做，「但在第六隊新聞出來後，各界的迴響讓集團感覺到，這不只是社會公益而已，而是社會責任，台鋼會秉持這樣的社會責任，把球隊好好經營下去。」

台鋼企業文化為「認真、專業、守紀律」，球隊顏色以象徵環保的綠色為主軸，並公布球隊LOGO的「T」融入烈火般熱情、鋼鐵般意志及鷹的元素。