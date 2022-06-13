看著「U18黃金世代」奪冠班底陸續投身職棒，目前就讀開南大學二年級的蔡佳諺也在打完春季聯賽決定投入選秀，雖然他可直接用國手身分報名，但他仍決定參加台鋼雄鷹新人測試會，「給自己多一個被看到的機會，這裡也有很多前輩可以學習。」

蔡佳諺這學年從文化轉學至開南，今年春季聯賽中表現不俗，預賽他出賽11場43打數敲出14安，打擊率3成26，貢獻8打點、8得分，其中14支安打中有2支全壘打、2支三壘安打，長打率5成58，長打能力逐漸回溫。

「春季聯賽打完後就決定投入選秀，主要是覺得自己已經準備好了。」蔡佳諺表示，看到這麼多人參加測試會自己不會感到緊張，就是把平時練習的拿出來，「控制自己能控制的，把自己做好。」

這次前來參加測試會，除了多增加1次讓外界看到自己的機會，蔡佳諺也想觀看其他不同年齡好手的表現，從中學習優點，「看學長們的優點學東西也是種享受。」

之前蔡佳諺曾表示，希望能在前五順位被選中，穀保家商且是文化學長、現效力富邦悍將的陳真也十分看好他，「雖然希望在前五，但其實不管在哪個順位被選上，對自己都是肯定。」蔡佳諺透露，與陳真平時都會互相關心近況，「他是不會給我什麼建議，多是心靈上的加持，給我正面鼓勵、喊話。」