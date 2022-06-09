富邦悍將與統一獅之戰進行到3局上1出局時，突然下起大雨，經過半小時的等待，因雨勢不斷比賽無法繼續進行，將形成保留比賽，獅隊暫以2比1領先。

新莊今天上演本土王牌對決，江少慶染疫後首度一軍登板，但受到雨勢影響，首局就被敲安、隊友守備也發生失誤，失掉2分（1責失），下半局富邦追回1分。

比賽進入到3局上1出局，江少慶面對林靖凱球數2好1壞時雨勢突然加大，裁判宣布比賽暫停，經過半小時的等待雨勢仍沒停歇，比賽無法進行，形成保留比賽，將延至13日原場地進行補賽。