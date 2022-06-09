相隔34天在一軍登板，富邦悍將江少慶回歸首戰卻被雨勢打斷，比賽進行到3局上1出局時喊卡，富邦暫以1比2落後統一獅。對於自己久違的一軍出賽，江少慶自評狀況都有更好，「這一場速度、控球都比前一場好，循序漸進、一步一步慢慢來。」

江少慶前次一軍先發是在5月6日，面對樂天桃猿繳出7局無失分好投，沒想到回花蓮過母親節時不慎染疫，也讓他相隔1個多月才重回一軍賽場。

歸隊一軍首戰與獅隊古林睿煬同場競技，但比賽進行到3局上1出局時，新莊球場雨勢加大，經過半小時等待後雨勢仍不停歇，主審詢問兩隊總教練後裁定比賽保留，改在13日原場地續戰。

江少慶表示，這周預報都是下雨，昨天就有做好不管雨勢如何都要繼續丟的心理準備，他也認為，今天不管是在控球、速度都有比前一場在二軍出賽時感覺更好，「速度也有比前一場好，一步一步來，沒有特別要求什麼，希望能把狀況越調越好。」

今天江少慶2.1局投球中共投32球其中有24球是好球，最快球速150公里，總教練丘昌榮也認為他今天狀況看起來滿不錯的，「球的品質看起來是不錯，第一局掉分多少與雨勢有關，守備也有受到雨勢影響，對方也是。」

加上這場保留比賽，富邦下周將面臨單周6戰的挑戰，對於投手安排還要再視情況而定，丘總說：「因為現在卡到威迪茲，禮拜一的投手可能要面臨『投一休五』的挑戰。」至於江少慶是否在保留比賽續投，則要看他明天身體恢復狀況。