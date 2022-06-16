瑞港公路改善安全，第一期施作自由型格梁護坡、防落石柵欄及排水溝等設施。（花蓮縣府提供／王志偉花蓮傳真）

花蓮瑞港公路花64線是連結花東縱谷台9線與東海岸台11線的東西向重要道路，不過因部分岩體脆弱且有奇美斷層穿越，大雨來襲就坍，去年一場豪大雨出現路基塌陷，路況危急，交通部也多次到場會勘。經縣府爭取，確認將有2期8.4億元經費改善，第一期今年11月完工，第二期預計明年中發包，確保瑞港公路行車安全。

瑞港公路起點於花64線的花蓮縣瑞穗鄉瑞北村，終點於花蓮縣豐濱鄉大港口，為連絡花東縱谷台9線與東海岸台11線的重要道路，穿越海岸山脈，全長約26公里，道路蜿蜒崎嶇，毗鄰山坡，常因豪大雨過後，導致土石鬆動，衍生落石掉落、邊坡坍方或是樹木傾倒災害。

去年10月，圓規颱風外圍環流挾帶超大豪雨重創花蓮，3天降雨量逾千毫米，瑞港公路2.7公里處路基流失，雙向交通中斷，仰賴瑞港公路聯外的瑞穗鄉奇美村一度成為「孤島」，縣府緊急搶修，在災後50天內完成修復工作，其餘災害路段也獲得中央核定經費，由縣府及公所發包改善中。

建設處長鄧子榆說，交通部公路總局核定，第一期3.21億元，前年8月開工，目前已施作完成2.9公里、3.3公里、3.4公里、4.9公里等路段的自由型格梁護坡、防落石柵欄及排水溝等設施，預計今年11月完工，因部分施工路段路幅狹窄，上邊坡也有落石風險，必須縮減道路或封路施工，請用路人經過時注意。

鄧子榆表示，今年3月下旬再獲核定第二期計畫的5.22億元，因為還需要規畫設計、地質調查等，預計明年中旬發包，兩期計畫將強化邊坡保護、排水，提升護欄安全性，另對於狹窄、急彎路段也會局部拓寬或改善線型，讓用路人通行更安全。