雲林縣麥寮鄉六輕工業區員工與外包商達2萬餘人，為解決上下班交通壅塞問題，六輕規畫興建雲2橋，跨越隔離水道連接雲2線，六輕22日表示近年來原物料不斷上漲，經追加經費後，總算於近日發包動工，經費達12億餘元，完工後可將車流引至工業區南端，有效紓解目前2條聯外道路的交通情況。

六輕工業區目前主要聯外道路為工業路與縣道154，非上下班時段車輛以大型貨車、油罐車為主，交通順暢，但上下班時段上萬員工與外包商同時進出，經常造成大塞車，引發地方民怨，甚至發生居民封路抗爭情況，六輕因此決定興建雲2橋，藉此分散車流量。

雲2橋工程案經交通部邀集工業局、雲林縣府協商後，認為雲2橋屬工業區內公共設施，因此由台塑企業負責興建，雲2橋連結的雲2線道路與周邊相關道路，則由政府負責分段拓寬。

六輕表示，雲2橋長約500公尺，寬約20公尺，於2020年完成規畫，原本預計經費5.6億元，但因原物料不斷漲價，經費也跟著調高，最後工程費用增至9億餘元，加上六輕自己提供的建材，總經費達12億元，目前已展開施工，工期約2年。

六輕說，目前進出廠區的主要道路為工業路與縣道154，其位置在工業區中間段，雲2橋連結雲2線後，車輛便可由工業區南端進出，不僅可紓解交通壅塞，前往麥寮工業港也會更方便。

麥寮鄉民指出，雲2橋一旦連結雲2線，多了1條聯外道路，以往最壅塞的後安橋與工業路口將不再塞成停車場。未來若再將工業區北端的防汛道路改建成「濁水溪堤防快速道路」，便可建構工業區北、中、南交通聯絡網，解決工業區周邊長久以來的塞車問題。