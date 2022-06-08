竹南警分局竹南派出所員警與行員一同勸阻老婦被騙。（竹南警分局提供／謝明俊苗栗傳真）

竹南警分局轄內日前先後發生2起女子被詐騙集團誘騙，1名越南籍女子及1名本地老婦人，因收到投資詐騙訊息，信以為真可以賺取暴利，前往金融機構匯款時，被行員發現有異報警前來阻止，經竹南警分局後龍分駐所及竹南派出所員警趕往勸阻，及時擋下被害人損失被騙。

後龍分駐所警員黃耀賢日前接獲後龍鎮一家金融機構報案指稱，有1名女子欲臨櫃匯款給甫認識的朋友，疑似遭詐騙，請員警到場處理。員警到場後了解，原來這名原籍越南的女子，是在使用臉書時，遇有陌生帳號加她好友，隨後以「高獲利」、「穩賺不賠」等話術，慫恿女子匯款3萬元，並稱此後每個月都可以獲利5千元，半年即可回本，且能繼續再領到獲利，女子心動不已，便至該金融機構臨櫃匯款。

幸經行員機警查覺有異報警協助，經員警與行員一再勸說越籍女子，女子終於恍然大悟，打消匯款念頭，成功保住辛苦積蓄，沒讓詐騙集團得逞。

另外，竹南警分局竹南派出所日前也接獲竹南鎮一家金融機構報案稱，有一位老婦疑似遭詐騙，警員周柏頴、吳呈恩、林康堯、謝孟育獲報趕赴現場，得知是1名老婦在使用LINE時，有陌生人加老婦為好友，並自稱自己是某證券商的業務，慫恿老婦購買高額的股票，並要老婦將購股價款77萬8千元，匯款至對方指定的個人帳戶內，老婦對該名「好友」的話深信不疑，便至金融機構臨櫃匯款，經行員查覺不對，研判老婦可能遇到詐騙，立即報警到場處理。

竹南所員警到場直接勸告老婦，購買股票不可能需要匯款至個人戶頭，絕對是詐騙手法，惟老婦仍堅信「好友」不會欺騙她，員警們與行員耐心勸說，花了將近1個小時，才讓老婦方打消匯款領念頭，成功保住養老積蓄。