《空軍雜誌》（Air Force Magazine）報導，美國空軍戰術戰機飛官的平均每月訓練飛行時數再度降低，2020財年雖自前1年的5.7小時回升至8.1小時，2021財年卻又掉到6.8小時；空軍部長肯達爾（Frank Kendall）也直言「不滿意」，稱該軍種一直無法走出2011年《預算控制法案》（Budget Control Act）的影響。

肯達爾1日在美國智庫「傳統基金會」（The Heritage Foundation）的活動中表示，他對美國空軍整體的飛行時數表現感到「不滿意」，並稱《預算控制法案》迫使該軍種10年間的飛行訓練受到限制，而其一直無法擺脫此運作模式。

根據美國空軍提供給《空軍雜誌》的資料，該軍種現役飛行員的整體訓練飛行時數，自2020財年的每月10.9小時降為2021財年的10.1小時；其中固定翼機隊自8.7小時降為6.1小時；包括F-35、F-22、F-16、F-15、A-10等機種在內的戰術戰機機隊自8.1小時降至6.8小時。2022財年的飛行時數則尚未公開。

美國空軍並未告訴《空軍雜誌》造成數字變化的原因，但指出空軍國民兵和預備役戰術戰機飛官的平均飛行時數有所提升，前者自每月6.4小時上升為7.3小時、後者自5.5小時上升為6.7小時。

《空軍雜誌》指出，飛行時數是戰備狀態的關鍵指標，因為其能反映合格飛行員數量、軍機妥善率、維護廠作業效率、機隊運作經費等是否足夠。不過肯達爾也強調，隨著模擬器技術的迅速發展，飛行員已獲得成本低廉且有效的替代手段，不能完全從飛行時數評斷美國空軍的訓練程度。