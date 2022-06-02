日前新北市林口區一名85歲王姓老翁到銀行欲匯款2萬6千元給友人，因近來詐騙案件層出不窮，細心的陶姓行員便詢問老翁匯款的用途，老翁只說是網路上認識的朋友請他匯款，陶員覺得有異樣，認為老翁可能遭到詐騙，因此通報警方到場協助。

轄區忠孝所警員林暐傑、石晉誠到場後，隨即詢問匯款用途等資訊，老翁表示於通訊軟體Line上面認識一名女友人，雙方相談甚歡，女子言談中向老翁透露急需用錢，希望可以匯錢給他，老翁不疑有他，便前往銀行準備匯款至女子指定帳戶。

8旬老翁網戀險暈船，急匯錢給「女友」，幸經行員發現後報警，警員苦勸後成功阻詐。(林口分局提供)

8旬老翁網戀險暈船，急匯錢給「女友」，幸經行員發現後報警，警員苦勸後成功阻詐。(林口分局提供)

經員警查證老翁欲匯款的帳戶，老翁卻表示不認識該戶名，並表示是女子要求匯至該帳戶的，員警立即以老翁手機撥打電話給女子，女子一聽到員警聲音嚇得立馬掛電話，後來不管老翁再怎麼回撥女子都不接聽，老翁這才恍然大悟，原來網路交友只是一場騙局，也取消匯款意願，順利保住辛苦所掙得的積蓄，事後王姓老翁也特別感謝行員與警方的協助。

警方也提醒民眾，近年來網路交友詐騙盛行，而且不分年齡層男女老少通吃，有異國戀、姐弟戀、老少戀，透過甜言蜜語、花言巧語，誘使被害人陷入情網，再謊稱急需用錢、投資失利等情事要求匯款，詐騙民眾的財產，故網路交友應謹慎，若涉及金錢交易極可能是詐騙，可撥打110報案電話或165反詐騙專線求證，避免感情、財物兩頭空。