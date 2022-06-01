周女因詐欺取財案服刑，2016年假釋出獄，到彰化投靠閨密黃女，竟恩將仇報，自2017年1月起以投資股票騙錢，並滲透她的人脈行騙，共詐騙8人高達2948萬餘元。一審依詐欺罪判周女徒刑4年，犯罪所得沒收。周女及檢方不服均上訴，台二審駁回，維持原判，不得上訴。

周女因涉詐欺取財案被判刑6年，服刑至2015年假釋出獄，彰化好友黃女好心收留，周女竟向黃女、黃的閨密鄭女及賴女等人詐稱，投資股票短期可大賺一筆，誘使投資後，還交給黃女、鄭女及賴女回饋紅利各100萬元、30萬元及34萬元，取信她們。

誘騙投資後，周女再佯稱要趕快再拿錢投資新項目，否則先前的投資會血本無歸，被害人為取得前款，陷進投資騙局，不斷地投錢直到被榨乾。

黃女、鄭女及賴女等3人各匯款總金額490萬元、1425萬餘元及543萬餘元，其他還有5人各匯30萬元至200萬元不等，自2017年1月至2018年8月期間詐騙總金額高達2948萬餘元。

在被害人被榨不出油水後，周女改名換姓、離開彰化，轉移陣地到台南及士林等地再起爐灶。黃女等察覺有異要求退款，周女推諉避不見面，黃女3人報案，另有5人不願提告。

黃女等人指控，周女佯稱和解，表示願歸還200萬元，但如果不和解，就一毛錢都要不到。雙方談判後，黃女等才知竟是3人總和解金為200萬元，但因經濟已瀕臨崩潰，只好在和解書簽名，各獲和解金60萬至70萬元不等，還請求法院對周女從輕量刑及宣告緩刑。但她們並不知「和解後，就會喪失和解金額以外的損害賠償」。

周女辯稱，她將款項拿去還賭債，和解金是雙方心甘情願簽立。此外，她還出錢幫黃女買房、買車及贊助蓋廟、還賭債等花了380萬元。

一審法官以詐欺取財罪判周女徒刑4年，犯罪所得沒收。台中高分院法官認定一審判決及量刑都無不當，判決駁回，維持原判。