日本三協株式會社總務課長中澤祥基涉嫌掏空公司20多億日元後，與台籍呂姓妻子潛逃來台，並與呂女辦理假離婚，再跟呂女胞妹黃女合謀洗錢，後續3人分別遭判2年8月到3年8月不等徒刑，而黃女名下位在三民區的套房被法院宣告沒收後，行政執行署高雄分署將以底價280萬元於7日執行拍賣活動。

中澤祥基2014年在日本犯下轟動掏空案，當時他在日本知名企業三協株式會社擔任總務課長，但他卻利用職務之便掏空公司25億日圓（約台幣7億元），隨後來台躲藏，將部分贓款以支票存入呂女帳戶，部分則購入大量高級精品，再轉售二手精品商店洗錢，並與呂姓妻子辦理假離婚，設法洗清罪嫌。

中澤祥基與呂女來台後，以黃女的名義購置不動產，直到2018年4月中澤祥基有意潛逃出境，向移民署申辦出境文件時才被刑事局查獲，呂女及黃女也一同落網。涉案3人均坦承犯行，高雄高分院依洗錢防制法判中澤祥基3年8月徒刑、呂女3年2月徒刑、黃女2年8月徒刑，而他們購置的精品及房產等物被法院宣告沒收。

行政執行署高雄分署表示，黃女名下的套房被法院宣告沒收，該套房位於三民區大昌二路14層大樓的第11層，主建物及陽台面積合計33.09平方公尺（約10坪），地處大昌商圈正中心，附近有正忠市場及陽明國小、正興國小、民族國中等學校，除交通便利外，採買及就學條件良好，將以底價280萬元執行拍賣，預計於7日下午3時許在高雄分署大廳開放競標。