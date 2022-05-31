台中市一名72歲潘姓民眾透過網路平台加入投資群組，群組宣稱有老師教授投資均可獲利，老翁信以真，到北屯路上一家銀行欲匯款25萬元到指定帳戶，銀行行員警覺有異報警攔阻，老翁才保住辛苦積蓄。

台中市警二分局立人派出所巡佐童國棟、警員陳玫君接獲銀行羅姓副理向警方表示，一名老翁至銀行欲匯款，但詢問他匯款款項卻交代不清，經多次詢問老翁方坦承款項係投資用途，經警方詢問老翁如何接獲投資資訊，他表示是在網路群組接到名稱為「萱萱」女子主動加入好友。

此外，該名女子推薦一個群組表示「有老師教授投資均可獲利」，請他先匯款金額25萬元到指定帳戶，才可以進行投資。

老翁誤認遇到難得的投資機會，員警詢問來龍去脈，並查看網路對話過程，研判遇上典型的投資型詐騙，但老翁仍堅信不疑，直到在群組告知對方警察來了，對方要求他換一家銀行匯款，員警告訴他過去相關案例與詐騙手法，老翁才大夢初醒，打消匯款念頭，除感謝行員、警方協助攔阻，表示未來投資會更加謹慎。

警第二分局表示，民眾投資應循合法管道，如標榜高獲利、穩賺不賠等應提高警覺，切勿聽信網友來路不明的投資管道，小心查證才不會落入詐騙集團的圈套。

若民眾仍有疑問，請撥打165反詐騙專線或以110報案電話向警方報案及查證，不要輕易聽信指示去金融機構提（匯）款，以免誤入陷阱而遭受損失。