台中市從事房仲業退休的施姓婦人，日前遭詐騙集團以協助監管帳戶為由，成功騙走130萬元款項，她事後越想越不對、驚覺受騙，趕忙到警四分局大墩派出所報案，料想不到，詐騙集團疑因食髓知味，再以相同手法要施女拿出100萬元，遭預先埋伏的員警一舉逮獲。

警方調查，施姓婦人本月19日接獲詐騙集團的電話，對方自稱是檢警人員，誆稱她的證件被盜用犯案，涉及一起洗錢案，要求施女將帳戶內存款交付給檢警代管，施女信以為真，果真提領出130萬元款項交付給詐騙集團的車手。

施女事後越想越不對，發現自己很可能受騙了，趕忙向警方報案，未料，詐騙集團23日又以類似手法，要求施女交付100萬元保證金，才能免於讓帳戶遭凍結，她趕忙通知警方，大墩派出所立即派出警員林志育、黃勤書、楊士緯、黃偉倫等人到對方指定地點埋伏，果然一舉逮獲20歲的李姓車手。

警方表示，李男供稱是在網路上看到工作訊息並前往應徵，沒想到就變成詐騙集團車手；辦案員警在他的隨身物品中查獲一張假公文、犯案用手機等，訊後依詐欺罪嫌法辦。