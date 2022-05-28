不老男神林志穎和愛妻陳若儀育有3子，分別是大兒子Kimi和雙胞胎兒子Jenson、Kyson，夫妻倆不時會在社群分享一家五口幸福生活。林志穎今（28日）自曝出門太趕穿到愛妻陳若儀的T-shirt，還大方自拍合身模樣，讓粉絲看了全笑歪。

林志穎出道超過29年，除了是會演戲會唱跳的藝人外，還跨足運動領域當賽車手，更是一名成功的企業家，還有嬌妻跟3個寶貝兒子，被外界譽為真人生勝利組；林志穎今日在IG分享自拍照，穿了全身黑到賽車場，頭上的黑帽和黑口罩都遮不住他的明星氣場，但往下看卻發現風格變「少女」，引起熱烈討論。

林志穎透露出門太趕，穿到愛妻陳若儀的衣服。(圖/ 摘自林志穎IG)

細看發現林志穎身上T-shirt圖案居然是「美少女戰士」，他在文中解釋，「趕著出門穿到老婆的T-shirt，美少女戰士」，雖然「少女風格」讓他略顯尷尬，但仍打趣地問粉絲們，「是哪個年代的卡通人物呢？」；不過，許多人表示林志穎不說，還不知道他穿錯衣服，因為毫無違和感。

大票網友被不老男神粗線條行徑笑翻，在底下熱情留言，「7年級生」、「我要代替月亮懲罰你，很搭呀」、「我們的年代」、「怎麼穿老婆的T-shirt還是這麼帥氣」、「果然什麼衣服都是看人穿，很好看啊」、「你確定不是自己的？」、「太可愛了吧」、「怎麼很像在放閃」。