高雄陳姓男子網路交友認識大陸籍楊姓女子，兩人結婚後在台定居。豈料婚後4年、楊女一取得居留證後態度丕變，不但拒絕行房還不斷索討金錢鬧離婚，陳男更發現老婆半夜竟偷跑出門賣淫，男客甚至大剌剌開車到家門口接送。陳男痛苦之餘，果斷離婚並提告求償。一審判楊女侵害配偶權，須賠償30萬元。高雄高分院法官痛批楊女縱使兩人感情不睦，也不該以性交易的方式破壞婚姻幸福，駁回楊女上訴，判賠30萬元定讞。

陳男與楊女原本透過網路認識，兩人2001年在上海見過面後維持遠距交往。楊女向陳男坦承，自己已有孕在身，在大陸還有一個非婚生的孩子，想替孩子找個爸爸，日前透過相親與一名男子結婚，但後來對方反悔，離婚收場。

陳男絲毫不介意，2013年到湖男長沙和楊女登記結婚，接著帶著楊女回到台灣定居，陳男還特地開了家飲料店，讓楊女安心工作。

沒想到4年後，楊女一拿到居留證，不但常常不上班，還拒絕和陳男行房，不斷索討生活費及各種開銷，甚至嫌陳男錢賺太少。陳男不解之餘竟發現，老婆會自拍穿著清涼暴露照片發至微信朋友圈，半夜甚至多次偷偷外出，疑似賣淫接客，平時更有男客直接開車到家門口接走老婆。

楊女誇張行徑全被鄰居看在眼裡，事情也傳開到飲料店熟客耳裡，面對鄰居議論紛紛，客人有意無意挖苦，陳男痛苦不堪，出現失眠、淺眠、做惡夢、驚醒等症狀。

「我為她百般付出，她卻這樣對我！」愛妻至深的陳男，直到得知楊女在汽車旅館與客人性交易遭警方查獲後，徹底崩潰，原本的小生意也無心經營，痛心之餘決定離婚並提告求償100萬精神撫慰金。

楊女強調，陳男長期不給她生活費，還斷絕她和女兒往來，兩人早已感情不睦，為了生活她只能靠自己。

一審橋頭地院認為，警方查獲楊女以每次1萬元代價與男客性交易屬實，楊女行為確實侵害陳男配偶權，判賠30萬元較為適當。楊女不服上訴，仍否認性交易過，會認罪是因為不懂法律，才會息事寧人、繳交罰鍰了事，與陳男早已無情分，判賠金額過高。二審法官認為，縱使家庭生活不睦，楊女也不該以性交易的方式破壞婚姻幸福，判楊女敗訴，須賠償30萬元定讞。