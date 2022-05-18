47歲男藝人林志穎，外型俊帥有型，近幾年來他已淡出演藝圈，偶爾出席品牌活動，經常帶和愛妻陳若儀所生下的3個兒子練習賽車，他也逐漸放下男神光環，較常願意在社群和粉絲進行互動，日前他前往台北市某家涼麵店用餐，和他的12歲長子Kimi合照留念，雖為維護隱私幫他戴上墨鏡貼圖，依稀可從五官輪廓看出越長越帥，都快要超越他的帥哥老爸。

昨(17)日深夜，林志穎透露：「kimi哥哥陪我吃我最愛的涼麵和三合一味噌湯,我從小吃到大的陳家涼麵」父子用完餐後合照留念，照片中爸爸林志穎頭戴黑色鴨舌帽，口鼻以軍人口罩給遮住，再穿上黑色連帽外套；兒子Kimi則穿著深藍帽T，衣服前後有英文字樣，下半身穿了條寬鬆短褲，打扮輕鬆簡單卻顏值爆表。

人氣火紅的林志穎，拍戲多年進帳無數，竟會現身在台北小吃店，有網友就在留言區許願巧遇男神，引來林志穎親自回覆道：「很有機會喔常常去，我也會去旁邊買水果」引起網友一片驚呼，亦展現私下親民態度，另外也有網友分享，這家小吃店是上夜店完的必備佳餚，林志穎也親自認證：「很內行喔」

另一方面，林志穎父子一邊用餐拍照，其實他們旁邊有另1位客人低頭用餐，卻絲毫沒有去發現男神就在身邊，有人就寫下：「好羨慕隔壁的鄰桌」然而那名中年男性穿著黑色上衣，早就沉浸在美食之中，可惜巧遇男神卻沒好好把握，也讓不少人替他感到可惜。