4月10日，俄羅斯15歲的卡丁賽車實手塞佛若肯( Artem Severiukhin) 在葡萄牙贏得國際卡丁車聯賽的第一輪比賽後，他得意忘形的舉起一個類似納粹黨致敬禮的舉動，這給他惹上大麻煩，他所屬的車隊要取消他的隊籍，連剛到手的榮譽也可能被追回，他急的錄影片哭著道歉。

15-year-old Artem Severiukhin perform a Nazi salute on the podium before bursting into laughter

天空新聞報導，塞佛若肯在頒獎台上，先是以右手敲敲自己的胸口，然後舉起右臂上揚，接著大笑起來，顯然是在開玩笑。但是與納粹象徵有關的行為都是禁忌，他所屬的瑞典沃德賽車（Ward Racing）已將塞佛若肯開除。

車隊聲明表示，「車手的行為是他的個人行為，絕不代表車隊，本車隊為車手的行為深感羞恥，並以最強烈的措辭譴責這種行為。」

隨後話鋒一轉，還提到烏克蘭戰爭「沃德賽車將與國際社會站在一起，譴責俄羅斯入侵烏克蘭，聲援因戰爭而受苦的人民。」

塞佛若肯在自己的 Instagram 上發布道歉聲明，他說：「我為昨天在歐洲卡丁車錦標賽期間發生的事情向所有人道歉。在頒講台上，我我手勢讓人們聯想到納粹致敬，但這不是真的。我從不支持納粹主義，並認為那是歷史上最嚴重的反人類罪行事件之一。」

他說「自己真是個笨蛋，已經準備好受到懲罰。但請相信我，並沒有支持納粹主義的意圖，也沒有冒犯觀眾的意圖。」