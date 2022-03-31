立法委員莊競程(右)、台中市議員江肇國(右3)協助廖志賢團隊申請場地。(立委莊競程服務處提供／林欣儀台中傳真)

大陸抖音博主「HG杰爺」日前開嗆「台灣沒有快車」，人稱「賽車教父」的廖志賢（廖老大）主動邀戰，盼為台灣車界討公道，也使得這場兩岸賽車大戰備受關注，卻因場地申請引發爭議，經地方民代奔走，目前已確定將於4月6日、在台中港環港北路，直播拍攝0到400公尺的賽車直線加速。

這場兩岸賽事起於人稱「HG杰爺」的中國網紅楊永杰嗆台灣沒快車，讓廖志賢相當不滿，斥資近500萬元改裝了一輛「打龜號」，原本向台中市政府申請封路、將進行加速測試，卻遭中市府拒絕，廖志賢才於3月17日改至彰化進行0到100公尺直線加速測試，當時跑出2.16秒成績。

此案經地方持續奔走、協助，原本打算商借麗寶賽車場，但廖的團隊認為該處不太適合。立法委員莊競程說，獲悉此事後及邀集台中市議員江肇國、曾朝榮會勘，並連繫交通部及台中港務公司，終於在3月30日獲得對方發函同意租借台中港環港北路（風車大道），將於4月6日進行0至300公尺賽車直線加速拍攝。

莊競程指出，為了尋找合適的場地，廖志賢團隊遭遇許多困難，且台中港風車大道租借難度高，廖志賢甚至一度認為「這是不可能的任務」，現在成功獲得港務公司同意租借，盼「廖老大」能一舉突破紀錄，為台灣爭光

此賽事因一開始的測試場地，廖團隊向市府申請封路遭拒絕，一度也引發外界爭議，台中市交通局強調，一般道路有速度限制，本就不適合；而在其申請租用環港北路時，因該處有公車行駛，港務公司曾來函協調公車改道，交通局也提供協助，絕無阻擾或未參與情況。