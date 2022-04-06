廖老大宣布8.72秒已打破杰尼龜8.93秒紀錄。（陳淑娥攝）

賽車選手郭國信與廖老大開心握手相擁。（陳淑娥攝）

打趴杰尼龜！0到400公尺飆出8.72秒 廖老大嗨喊「台灣加油」

汽車零配件製造商廖老大（廖志賢）與大陸網紅「HG杰爺」杰尼龜世紀之戰，6日10點在台中風車大道盛大登場，現場擠滿上萬民眾加油打氣，「打龜號」第一次急速奔馳0至400公尺，第二趟結束後，廖老大宣布8.72秒已打破杰尼龜8.93秒紀錄，大喊「台灣有快車」，三次下來，雖未成功破亞州紀錄8.62秒，2個月後將再戰。

大陸網紅楊永杰「HG杰爺」嗆台灣沒有快車，引起台灣「賽車教父」廖老大不滿，決定與對方一較高下，對決0到400公尺加速賽，為台灣爭一口氣。

今天上午10點在台中風車大道盛大登場，時間未到，現場已擠滿成千上萬名支持者，工作人員為「打龜號」進行裝備檢查，賽車選手郭國信在現場蓄勢待發。立委莊競程、市議員曾朝榮、江肇國到場加油。

10點一到，「打龜號」急速奔馳風車大道，現場歡呼聲不絕於耳，在抵達終點後，隨即又返回起點，在進行加油、檢查裝備後，約莫半小時，第二趟立刻起跑抵達終點。當「打龜號」返回後，廖老大立刻宣布已打破「杰尼龜」紀錄，大喊「台灣有快車」，第三趟要挑戰亞洲紀錄8.62秒，現場加油聲此起彼落。

賽車選手郭國信再度坐上「打龜號」上陣，急速奔馳在風車大道上，最後順利完成3趟的挑戰，郭國信與廖老大開心到握手相擁。廖老大受訪時表示，這次最快為8.72秒，成功打破「HG杰爺」杰尼龜8.91秒，雖然沒破亞洲紀錄8.62秒，大家再給他2個月的時間，他要讓大家知道台灣的汽車工業很強，不要再說台灣沒快車，台灣人很堅強很團結，台灣的汽車工業沒有輸過任何人，對方要準備100萬元人民幣給紅十字會。

立委莊競程指出，台中港有強勁的側風和跳動路面，但「廖老大」克服逆境，第二趟跑出8.72秒的佳績，超越對手的8.93秒，相當不容易，令人讚嘆不已，非常恭喜「廖老大」打破對手的紀錄，用實力證明台灣汽車工業很強、很厲害，台灣也有快車。

市議員曾朝榮、江肇國說，這次兩岸賽車對決，證明台灣汽車工業技術，在世界上名列前茅，佔有重要地位，也再次展現台灣人團結精神，未來將在世界舞台發光發亮。