小米創辦人、董事長兼CEO雷軍昨（16日）晚在微博發文稱，自己除了做IT博主之外，還準備業餘時間做一個汽車博主。據稱，他目前已開始關注汽車試駕、改裝、賽車、汽車相關的電影和圖書等話題。

快科技報導， 雖然作為汽車博主來說，雷軍才剛剛開始，但是雷軍在去年3月就已經坐實了自己汽車公司創始人、老闆的身份。

小米在去年3月的發佈會正式宣佈了造車計畫，小米汽車有限公司火速落地北京經濟技術開發區，迅速建立了汽車團隊。

根據今年3月小米官方透露，繼2021年3月宣佈造車計畫以來，小米的智慧電動汽車業務進展超預期。

小米集團稱，截至目前汽車業務研發團隊規模已超過1000人，未來將繼續在自動駕駛、智慧座艙等核心領域拓展研發，保持預計在2024年上半年正式量產。

另外，小米還將自建汽車工廠，目前已經在北京經濟技術開發區動工，小米將在這裡分兩期建設年產能30萬輛的整車工廠。其中一期和二期產能分別為15萬輛，2024年首車將在這片土地上下線並實現量產。