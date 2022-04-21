38歲氣質美女陳若儀天生麗質，10多年前嫁給男星林志穎後，生下3個寶貝兒子，身材卻依舊如同模特兒時期纖細，生了張膠原蛋白臉，肌膚彈潤透亮，完全是時尚雜誌封面，淡出娛樂圈後低調扮演家庭主婦，她也十分喜愛運動，近日哪料想風一吹來在樓梯摔了跤，原本活力滿滿去健身房運動，漂亮大長腿出現兩道紅紅的傷口。

20日陳若儀在IG發布4張圖，她穿著白色運動內衣和一條寬鬆短褲，笑著將將雙手放在弓起的腿部上，綁起俐落馬尾，露出一大截雪白肌膚，散發出健康清新的感覺，照片讓人看得很舒服，末張卻曬出已經受傷的大腿，膝蓋處跌到撞到樓梯地面，留下鮮紅的傷口。

她回憶著那天的受傷經過，在IG寫下：「今天早上活力滿滿的去健身，下午走在路上迎風而來，感覺走路有風又神清氣爽，沒想到走著走著絆到階梯，直接撲倒在地上，包包裡的東西還飛出來」並說「受傷了，有傷口啊桑心」陳若儀美麗雙腳不小心受傷，自嘲是跌了個狗吃屎。

許多女人都很關心陳若儀，在IG留言區中關心她的狀況，寫下：「大美女要多加保重」、「膝蓋好痛趕快好起來哦」、「這看起來摔的好慘」、「重點是腿美爆，誰管受傷啦」、「摔倒也還是很美」、「還好嘛？親愛的要小心啦」陳若儀也紛紛謝謝大家對她關心，也跟大家分享，摔跤回家前買了隻冰淇淋撫慰心靈。