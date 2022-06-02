財團法人「勇源輔大乳癌基金會」捐款帳號去年遭詐欺集團盜用，導致擔任董事長的央行前總裁彭淮南的妻子賴洋珠遭警方函送，台北地檢署將賴不起訴。

警方去年11月獲報，指陳姓女子接到詐欺集團投資電話，她匯款1000元到指定帳戶後發現被騙上當，報警處理，警方因陳最初匯款帳號是勇源輔大乳癌基金會捐款帳戶，除將帳戶設為警示帳戶，還將基金會董事長賴洋珠函送。基金會事後聲明指遭盜用，提醒民眾勿上當，檢方確認基金會帳號遭盜用，不起訴賴。