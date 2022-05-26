在端午節前，法鼓山慈善基金會推出「安心家庭實物箱計畫」，採購來自苗栗、台中、彰化、雲林、高雄等7家庇護工場的產品，包含口罩、米、洗碗精、素鬆、餅乾等等，盼疫情期間，持續支持庇護工場的營運，保障身心障礙者的就業機會；同時透過宅配物資的方式，關懷受疫情影響的1534戶家庭，傳達社會各界的善心與祝福。

法鼓山慈善基金會董事陳治明表示，感謝政府單位與各界善心，法鼓山慈基會藉由即時的關懷與服務，一方面支持身心障礙者的就業與經濟，減少疫情的衝擊；另一方面讓需要關懷的家庭，都能獲得身心的安頓，並期盼透過合作的善緣，能夠拋磚引玉，邀請社會企業、有心人士可以共襄盛舉，協助需要的民眾安心、安身、安家、安業，在疫情中送暖，為社會注入安定的力量。

中華民國庇護工場聯合總會理事陳韋誠說明，工場主要的經營的方針，是希望透過「支持購買」的行動，讓園區的身心障礙的朋友持續的有工作可以做，藉此提升他們的生活能力。

法鼓山慈善基金會表示，此次關懷的1534戶家庭當中，還包含該會目前合作、補助的社福團體及偏鄉學校，期盼透過匯聚各界善心的力量，讓需要物資與關懷的家庭，都能以平安的身心度過端午佳節。